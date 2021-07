Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Roma dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Città Capoluogo ed in provincia

A FIANO ROMANO UN 36ENNE CHE VIAGGIAVA SU UNA FIAT PANDA, E' STATO ARRESTATO IERI PERCHE' GLI AGENTI LO HANNO TROVATO IN POSSESSO DI 68 KG. DI COCAINA PURISSIMA

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Roma dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Roma e provincia. Attività che non si limita al controllo in strada ma prosegue sempre con un intenso lavoro di indagine ed approfondimento.

Particolarmente importante l’ultimo arresto: 68 kg. di cocaina purissima trasportati da un’insospettabile su una Panda grigia. Un 36enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Fiano Romano.

Le pattuglie del III Distretto Fidene, diretto da Fabio Germani, e del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, nel tardo pomeriggio di ieri stavano pattugliando la periferia nord della capitale quando hanno dato “l’alt” al conducente di una Panda che transitava a Fiano Romano. B.M., queste le iniziali del 36enne castellano che era alla guida dell’utilitaria, ha tentennato quel poco che ha convinto i poliziotti ad approfondire il controllo.

Il giovane, in 3 valigie, uno zaino ed una busta di un supermercato, trasportava 62 panetti di cocaina purissima per un peso totale di circa 68 kg. Per B.M. sono scattate immediatamente le manette ed è stato posto a disposizione della Magistratura.