“Puru i pulici iannu a tussi…”! Ha scritto così, oggi 02 settembre 2022 dopo le 15.20 sulle sue omonime Pagine Facebook, Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina ed attuale candidato alla Presidenza della Regione Siciliana alle Elezioni del 25 settembre con i Movimenti… ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud chiama Nord’!

De Luca prosegue: “anche Nuccio Di Paola ha capito che l’unica soluzione per essere notati dell’elettorato sempre più stanco dei ‘sotto capelli niente’ alias i Cinquestelle è quella di attaccare Cateno De Luca, ogni giorno di più vicino alla vittoria. Li dove hanno governato i Cinquestelle il risultato è stato disastroso. Gli elettori infatti non hanno confermato un amministratore uscente a 5 stelle”.

Ha concluso De Luca: “non ci sono dubbi che l’esempio della concretezza di Nuccio Di Paola e dei suoi sodali è rappresentato dalla freccia bianca di quinta mano che il capo politico siciliano dei ‘sotto i capelli niente’ Giancarlo Cancelleri ha venduto ai siciliani dimenticandosi che ancora siamo con i binari dei Borboni. Se prima era un’ipotesi che la mia candidatura potesse rappresentare una valida alternativa anche per gli elettori delusi dai capi dei 5 stelle affetti da ‘poltronite acuta’ come Di Paola, oggi invece è una realtà… venite a me popolo dei 5 stelle”.