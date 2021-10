A SCRIVERLO IN DATA ODIERNA SU FACEBOOK, E' STATA IL VICE QUESTORE DELLA POLIZIA DI STATO DI ROMA... MA ORIGINARIA DELLA SICILIA... NUNZIA ALESSANDRA SCHILLIRO' DOPO LA NOTIZIA DELLA SUA SOSPENSIONE (CHE VARRA' DA DOMANI) A SEGUITO DEI NOTI FATTI SCATURITI CON OGNI PROBABILITA' DALLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DEI NO VAX TENUTASI IL 25 SETTEMBRE SCORSO NELLA CAPITALE

“Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia…, dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato COSAP e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”. Lo ha scritto in data odierna su Facebook, il vice questore della Polizia di Stato di Roma… ma originaria della Sicilia… Nunzia Alessandra Schillirò.