Qualità eccellente delle acque per almeno 4 anni, progetti di sostenibilità ambientale, cura delle spiagge, vivibilità, accessibilità e tanti altri sono i criteri perché una spiaggia possa diventare “Bandiera Blu”. Per questo 2023 ben 458 spiagge situate in 226 comuni hanno ottenuto la certificazione e la maggior parte di queste si trova in Puglia e in Liguria.

“Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento delle Bandiera Blu”, ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia la cui fondazione mondiale da 37 edizioni assegna l’ambito premio. “Una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel 1987 – primo anno – i Comuni Bandiera Blu in Italia erano 37, nel 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare a oggi, con sempre più località che si avvicinano al percorso facendo una chiara scelta di campo per la sostenibilità. I Comuni Bandiere Blu rappresentano circa un quarto di tutte le spiagge italiane” ha concluso Mazza.

Le spiagge “Bandiera Blu” 2023

La Liguria è in testa con ben 34 spiagge vincitrici, segue la Puglia che porta a casa 22 riconoscimenti. Poi la Campania e la Toscana al terzo posto con 19 località balneari. Ed ecco l’intera lista regione per regione:

Piemonte

1. Cannobio – Lido

2. Cannero Riviera – Spiaggia Lido

3. Verbania – Fondotoce – Isolino

4. San Maurizio D’Opaglio – Prarolo

5. Gozzano – Lido di Gozzano

Lombardia

6. Toscolano Maderno – Lido Azzurro

7. Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò

8. Sirmione – Lido Jamaica

Trentino Alto Adige

9 Bedollo – Località Piazze

10. Baselga di Pinè – Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

11. Pergine Valsugana – San Cristoforo

12. Tenna – Spiaggia di Tenna

13. Calceranica al Lago – Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera

14. Caldonazzo – Lido/ Spiaggetta

15. Lavarone- Lido Marzari

16. Levico Terme – Spiaggia di Levico

17. Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone

18. Bondone – Porto Camarelle

Liguria

19. Bordighera – Litorale

20. Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo

21. Taggia – Arma di Taggia

22. Riva Ligure – Centro

23. Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

24. San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

25. Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

26. Diano Marina – Diano Marina

27. Laigueglia – Laigueglia

28. Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)

29. Borghetto Santo Spirito – Litorale

30. Loano – Spiaggia di Loano

31. Pietra Ligure – Ponente

32. Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia

dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia

del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

33. Noli – Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria /Zona Anita / Chiariventi

34. Spotorno – Lido

35. Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

36. Savona – Fornaci

37. Albissola Marina – Lido

38. Albisola Superiore – Lido

39. Celle Ligure – Levante, Ponente

40. Varazze – Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro, Arrestra

41. Sori – Spiaggia Centrale di Sori

42. Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli

43. Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

44. Chiavari – Spiaggia Porto

45. Lavagna – Lungomare

46. Sestri Levante – Baia Portobello, Baia delle

Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso

47. Moneglia – Centrale, La Secca, Levante

48. Framura – Fornaci, Spiaggia La Vallà

-Apicchi

49. Bonassola – Lato Est e lato Ovest

50. Levanto – Ghiararo, Levante Porto Levanto

51. Lerici – Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella

52. Ameglia – Fiumaretta

Toscana

53. Carrara – Marina di Carrara Centro

54. Massa – Marina di Massa

55. Forte dei Marmi – Litorale

56. Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano/Focette

57. Camaiore – Lido di Camaiore

58. Viareggio – Viareggio Ponente/Levante, Torre Del Lago Puccini

59. Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

60. Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella,

Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni

Roma

61. Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada,

La Mazzanta

62. Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina

63. Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud

64. Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

65. San Vincenzo – Rimigliano nord/sud,

Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso

delle Rozze

66. Piombino – Parco Naturale della Sterpaia

67. Marciana Marina – La Fenicia, Re di Noce,

La Marina

68. Follonica – Spiaggia Litorale

69. Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Rocchette/Roccamare-Casa

Mora/Riva del Sole/Capezzolo

70. Grosseto – Marina di Grosseto, Principina

a Mare

71. Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

Friuli Venezia Giulia

72. Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

73. Lignano Sabbiadoro – Lido

Veneto

74. San Michele al Tagliamento – Bibione

75. Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente,

Duna Verde, Brussa

76. Eraclea – Eraclea Mare

77. Jesolo – Lido

78. Cavallino Treporti – Lido

79. Venezia – Lido di Venezia, Alberoni

80. Chioggia – Sottomarina

81. Rosolina – Rosolina Mare, Albarella Centro

Sportivo, Albarella Capo Nord

82. Porto Tolle – Barricata, Boccasette, Conchiglie

Emilia Romagna

83. Comacchio – Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi

84. Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/ Lido

Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/ Lido di Classe, Casal Borsetti

85. Cervia – Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata

86. Cesenatico – Zadina, Levante (Valverde,

Villamarina), Ponente

87. Gatteo – Gatteo Mare

88. San Mauro Pascoli – San Mauro Mare

89 Bellaria Igea Marina – Igea Marina

90. Riccione – Riccione nord e centro, Riccione

sud (Rio Costa)

91. Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde

Marche

92. Gabicce Mare – Lido

93. Pesaro – Sottomonte, Ponente/Levante

94. Fano – Nord, Sassonia, Torrette

95. Mondolfo – Marotta

96. Senigallia – Levante, Ponente

97. Ancona – Portonovo

98. Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani

99. Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

100. Porto Recanati – Litorale Nord-Centro

101. Potenza Picena – Lido Nord/Centro, Lido Sud

102. Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud

103. Fermo – Lido di Fermo Casabianca, Marina

Palmense (centro-nord-sud)

104. Porto San Giorgio – Lungomare centro

nord, Lungomare centro sud

105. Altidona – Lungomare Paolo Borsellino

106. Pedaso – Lungomare dei Cantautori

107. Cupra Marittima – Lido

108. Grottammare – Spiaggia Nord, Spiaggia Sud

109. San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme

Abruzzo

110. Martinsicuro – Villa Rosa, Martinsicuro

111. Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento

112. Tortoreto – Spiaggia del Sole

113. Giulianova – Lungomare Zara, Lungomare Spalato

114. Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare centrale

115. Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini

116. Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale

117. Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud

118. Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

119. Fossacesia – Fossacesia Marina

120. Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso

121. San Salvo – San Salvo Marina

122. Villalago – Villalago

123. Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici

Molise

124. Termoli – Sant’Antonio

125. Campomarino – Lido

Lazio

126. Trevignano Romano – Via della Rena

127. Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio

128. Latina – Latina Mare

129. Sabaudia – Lungomare

130. San Felice Circeo – Litorale

131. Terracina – Levante, Ponente

132. Fondi – Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica), Spiaggia Ponente (Torre Canneto

– Rio Claro)

133. Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano

134. Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino,

Serapo

135. Minturno – Spiaggia di Ponente

Campania

136. Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

137. Piano di Sorrento – Marina di Cassano

138. Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

139. Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

140. Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

141. Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

142. Capaccio Paestum – Villaggio Merola/ Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di

Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

143. Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

144. Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno,

Baia Ogliastro

145. Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello

146. San Mauro Cilento – Mezzatorre

147. Pollica – Acciaroli, Pioppi

148. Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre

149. Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

150. Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca

151. Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

152. Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

153. Ispani – Capitello

154. Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

Basilicata

155. Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/ Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda

156. Bernalda – Lido di Metaponto

157. Pisticci – Marina di Pisticci

158. Policoro – Lido Nord e Sud

159. Nova Siri – Lido

Puglia

160. Isole Tremiti – Cala delle Arene

161. Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante

162. Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco,

Baia di Peschici

163. Vieste – San Lorenzo, Scialara

164. Zapponeta – Lido

165. Margherita di Savoia – Centro Urbano/ Cannafesca

166. Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

167. Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente

168. Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

169. Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

170. Ostuni – Lido Morelli, Pilone (Lido Stella- Viar Beach), Lido Fontanelle, Creta Rossa,Rosamarina (Rodos-Capanno-Lambertiana), Lullabay beach

171. Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

172. Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

173. Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo, Baia d’Argento

174. Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

175. Ginosa – Marina di Ginosa

176. Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

177. Castro – Zinzulusa, La Sorgente

178. Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

179. Ugento – Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini

180. Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord

181. Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

Calabria

182. Tortora – La Pineta/Fiume Noce

183. Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi

184. San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

185. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco

186. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)

187. Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

188. Roseto Capo Spulico – Lungomare

189. Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

190. Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

191. Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare

192. Melissa – Litorale Torre Melissa

193. Isola Capo Rizzuto – Le Cannella, Le Castella

194. Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo- Sena/Jonio – Rivachiara

195. Catanzaro – Giovino

196. Soverato – Baia Dell’Ippocampo

197. Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

198. Caulonia – Lido

199. Roccella Jonica – Lido

200. Siderno – Spiaggia di Siderno

Sicilia

201. Alì Terme – Lungomare di Alì Terme

202. Roccalumera – Roccalumera

203. Furci Siculo – Litorale

204. Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva

205. Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto

206. Tusa – Spiaggia Lungomare

207. Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino

208. Modica – Maganuco, Marina di Modica

209. Ispica – Santa Maria del Focallo

210. Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino

211. Ragusa – Marina di Ragusa

Sardegna

212. Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu

213. Castelsardo – Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani

214. Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

215. Sassari – Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

216. Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo

Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde

217. Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

218. Trinità d’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa

219. La Maddalena – Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari

220. Palau – Palau Vecchio, Isolotto

221. Budoni – Baia di Budoni

222. Oristano – Torregrande

223. Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano

224. Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina

225. Quartu Sant’Elena – Mare Pintau

226. Sant’Antioco – Maladroxia/Coacuaddus

