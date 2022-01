Quando erano circa l’1:30 della notte fra domenica e lunedi’ 17 gennaio 2022, ha desistito dal suo proposito di gettarsi dalla Ruota panoramica situata in piazza Cairoli a Messina.

Si tratta, di un tunisino 36enne che intorno alla mezzanotte dopo avere scavalcato le transenne si è arrampicato lungo i tralicci della struttura lasciandosi penzolare nel vuoto, seduto accanto a una delle cabine.

Sul posto…, sono giunti i vigili del Fuoco che utilizzando un elevatore dopo una lunga mediazione, hanno convinto l’uomo a scendere. Il soggetto, è stato persuaso a non compiere gesti piu’ gravi anche dal personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, giunti in zona.

Dopo la sua messa in sicurezza i militari dell’Arma ed i poliziotti, hanno identificato l’individuo. Restano oscuri, i motivi del gesto, ed inoltre non è chiaro come lo straniero sia riuscito ad entrare nell’area e a raggiungere la vetta.