Quando erano quasi le 13.00 odierne, si è verificato un tragico incidente sulla tangenziale di Messina in direzione Catania nella corsia lato monte della suddetta arteria stradale, a pochi metri dalla galleria Spadalara.

Sul luogo del descritto sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture e su una di esse, ha trovato la morte la 68enne Elvira Rifici. La vittima viaggiava sul sedile lato passeggero di una Fiat Punto ed a causa del forte urto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo impattando in fine sul guardrail.

Nel punto di tale ferale evento sono giunti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato in un contesto di non facile gestione del traffico, i rilevi per poter risalire alla dinamica dello scontro. Nella immediatezza dei fatti l’autostrada è stata chiusa, per poi essere riaperta in un solo senso di marcia, fatto questo che ha determinato il formarsi di un intenso traffico.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.