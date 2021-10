Quando manca l’aria è il titolo del film tutto Messinese in programmazione alla Multisala Iris di Messina il 12 novembre prossimo, sono previste due proiezioni alle ore 19 e 21.

La storia, scritta durante il primo lockdown da Giuseppe Steno e Salvo D’Angelo (premio alla carriera “Cinema Messina” 2018), è poi diventata un film nell’estate del 2020, grazie al contributo corale di 40 Messinesi che si sono prestati per passione ed amicizia a partecipare alle riprese, oltre a questi grazie anche ad altri amici che, per le riprese, hanno messo a disposizione alcune location di Messina e provincia.

Quando Donna Concetta (Giuseppina Malfa) ritorna a Messina, dopo vent’anni di esilio volontario per prendere le redini del potere criminale ritrova Carmine (Salvo D’Angelo) che aveva “cresciuto” come un figlio da quando era rimasto orfano. E poi c’è Rosaria (Adriana Giordano) che abita nella stessa città, dove presente e futuro spesso combaciano, vivendo il quotidiano senza fare programmi per il suo domani, almeno fino a quando non sarà costretta a scontrarsi con la malvagità umana che la priverà anche dell’aria che respira. La storia si snoda su di un pavimento a scacchi tra i tre protagonisti, donna Concetta con il suo “pensiero fino”, Carmine con la sua “furbizia” e Rosaria con la sua “determinazione”.

Il modo di pensare e di agire dei tre personaggi rappresenta il carattere naturale del popolo siciliano che non si arrende mai di fronte alle avversità.

Oltre ai tre protagonisti, ecco gli altri Messinesi che hanno partecipato alle riprese:

Enzo Sofia;

Rosy Trapa;

Paolo Randazzo;

Giuseppe La Malfa;

Tommy Maugeri;

Giovanni Balsamo;

Antonio Giaimo;

Giuseppe Visalli;

Salvatore Minutoli (che ha realizzato anche la colonna sonora principale).

Ed ancora: