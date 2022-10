Quasi il 50% della popolazione italiana è in sovrappeso, e il 10% è obesa patologica: “Noi ci rivolgiamo a quest’ultimi, perché la chirurgia serve per guarire dalle patologie associate all’obesità e si può anche morire per Ictus, infarto o per il diabete”. A dirlo stamani il professore Giuseppe Navarra, responsabile del centro di eccellenza di chirurgia bariatrica e direttore delll’UOC Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico del Policlinico G. Martino di Messina durante una conferenza stampa nella sede di Todomotv a Messina presentando il convegno nazionale e la due giorni che si svolgerà a Messina il 28 e 29 ottobre nell’ambito della Bariatric Surgery Day, Giornata della Chirurgia Bariatrica.

Navarra ha aggiunto: “perdendo peso attraverso la chirurgia in molti casi si può anche guarire da queste patologie, ma deve essere l’ultima spiaggia. Non è quindi un intervento semplicemente estetico, la chirurgia bariatrica è valida solo per alcuni casi. Durante questa prima edizione che la Fondazione Sicob Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità sta promuovendo in tutto il Paese coinvolgendo i centri accreditati, un evento importante sarà proprio al Policlinico di Messina per illustrare le caratteristiche di questo tipo di chirurgia”.

Ha concluso Navarra: “considerate che in italia moltissimi interventi si fanno per via laparoscopica mini invasiva, una grande risultato frutto di anni di ricerca. Durante queste giornate ci saranno anche degli show cooking questo è un modo per far capire ai cittadini l’importanza di mangiare sano e come sia possibile perdere peso, senza accumulare calorie, alimentandosi nel modo corretto”.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!