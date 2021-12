Quattro arresti: questo il bilancio dell’attività degli agenti della Polizia di Stato nell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina, la scorsa settimana.

Gli stranieri, tutti di nazionalità tunisina e con diversi precedenti a carico, per vari reati, erano stati espulsi dal territorio nazionale ed avevano tentato di rientrare clandestinamente in Italia, a bordo di piccoli natanti soccorsi dalla Guardia Costiera, a largo delle coste della provincia di Trapani.

I magrebini, che in altre occasioni avevano fornito diversi alias per celare la loro reale identità e sottrarsi all’arresto, sono stati identificati attraverso un lavoro d’equipe dagli uomini della Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani. Al termine degli accertamenti per i quattro clandestini sono scattate le manette, con l’accusa di violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale.