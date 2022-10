Questa che stiamo per raccontare è una storia dal cuore tenero che racchiude in sé l’amore verso il prossimo e la condivisione della Bellezza. È la storia della Dante Tessuti, una storica ditta toscana di Prato, che ha messo a disposizione numerose rimanenze di tessuti e stoffa, prima della chiusura definitiva dell’azienda. Daniele, figlio di Dante, si è rivolto a due clienti storiche, sarte professioniste, Argia e Oliver, che hanno ritirato 24 splendidi abiti da sposa. L’idea è stata quella di donare gli abiti alla sezione territoriale di AISLA Pistoia. Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività della Sezione di Pistoia e per sostenere i progetti di supporto portati avanti dalla sezione di Prato per le famiglie con SLA del territorio.

Tessuti di altissima qualità, utilizzati nelle migliori sartorie toscane che restituiscono una seconda vita ad abiti artigianali. Il matrimonio rappresenta una tappa importante per la vita di una coppia e per una donna, la scelta dell’abito è fondamentale. Con il carovita e in un momento storico così difficile, il costo di un abito da sposa può diventare insostenibile. Ed ecco che l’opportunità di scegliere uno di questi abiti diventa un atto d’amore. L’opportunità è rivolta alle donne, socie dell’Associazione che, con un’offerta minima che parte dai 400 euro potranno aggiudicarsi uno dei 24 abiti sartoriali e rendere speciale il giorno del loro matrimonio. Le signore Argia e Oliver sono disponibili a adattare le misure degli abiti, prevalentemente in taglia 42 e 44, alle future spose interessate.

Una scelta, quella di donare, e una storia di generosità. Torna in campo la solidarietà e la generAttività di AISLA che, mettendo la Vita al primo posto, si offre come vetrina di questi splendidi abiti. Tutti gli abiti sono visibili sul negozio solidale dell’associazione dove si possono trovare anche gadget di altro genere, bomboniere e pergamene solidali (www.negoziosolidaleaisla.it).