Questa è la diretta del ‘No Paura Day 14’, organizzato in piazza Unione Europea a Messina dai responsabili del ‘Comitato Siciliano di Liberazione’ a partire dalle ore 16:30 di oggi 29 gennaio 2022 [Video]

Questa è la diretta del ‘No Paura Day 14’, organizzato in piazza Unione Europea a Messina dai responsabili del ‘Comitato Siciliano di Liberazione’ a partire dalle ore 16:30 di oggi 29 gennaio 2022.

L’evento al quale vi è la presenza di tanti siciliani e siciliane in protesta contro il ‘Green Pass’ introdotto il 6 agosto del 2021… dai componenti del Governo nazionale guidato dal premier Mario Draghi… si puo’ seguire sulla Pagina Facebook ‘Onde d’inverno’ della giornalista e moderatrice Valentina Serranò.

Sono questi, gli interventi in programma: “Carlo Alberto Brusa (presidente di Reaction 19 – avvocato in video conferenza dalla Francia), Vincenzo Monello (garante FTR Sicilia e segretario Partite IVA Federate -P.I.F.-), Angelo Giorgianni (segretario dell’Organizzazione Mondiale per la Vita e presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’), Santi Daniele Zuccarello (commercialista), Bianca Laura Granato (senatrice del Gruppo Misto – in collegamento), Barbara Cannata (presidente della -Comunità Siciliana di Rinascita- e coordinatrice regionale di FTR Sicilia)”.