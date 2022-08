“Questa è la mia prima foto in costume (Stretto di Messina a parte)”. Lo ha scritto ieri 16 agosto 2022, sul suo Profilo Facebook, Claudia Nappi, la fotografa 24enne di Napoli che dopo un corso con il life-coach Daniele Di Benedetti (autore di libri e molto noto sui social), ha accettato la sfida di attraversare a nuoto il braccio d mare che divide la Sicilia dalla Calabria… e c’è riuscita.

Ha aggiunto questo la Nappi: “la mia volontà va oltre il -voler ostentare o ricevere complimenti/critiche-, quindi ti chiedo un minuto del tuo tempo. Ho avuto tanta vergogna nel mostrarmi (anche se l’ho sempre nascosto molto bene), ma il mio messaggio vive sulla condivisione e sul metterci la faccia, quindi NON RIUSCIVO ad andare CONTRO il mio ideale e non mostrarmi perché -chi sa cosa penseranno… che ho messo su peso- PAURA DEL GIUDIZIO INUTILE! Voglio dirtelo perché sono certa che una cosa del genere l’avrà pensata 1 persona su 100 che mi han vista! E sentirsi intimoriti da un pensiero esterno non farà di te la tua versione più bella e originale”!

Ieri sono successe due cose molto belle… anzi tre:

“In confessione il Frate mi dice una cosa che spero possa servirti… -Carlo Acutis dice <>. Non perdere la tua originalità, ogni giorno che passa stai diventando sempre più Claudia-; Vado a comprare dei dolci per la mia famiglia e passare un momento insieme, prima di partire.. e mentre osservo la vetrina vedo la commessa con gli occhi spalancati che mi guarda ed esclama “Baglioni”! Avevo al collo il laccio del pass CLAB… è stata una magia! Due parole e uno sguardo e sembrava che le nostre anime si fossero reincontrate; Ieri sera sono stata ad ascoltare un amico suonare e ho ballato come non facevo da tempo! A tratti non mi riconoscevo, a tratti MI RITROVAVO! Quanto mi sono divertita! Perché tutto ciò che ho fatto è LASCIARMI ANDARE al mio essere e alla mia volontà! Ieri ero in un modo, oggi sono così, domani chi può dirlo?! L’importante è essere SEMPRE ORIGINALI, INEDITI, PURI e semplicemente SE’ STESSI esenti da ogni fattore interno ed esterno”.

La professionista della fotografia ha concluso in tal modo: “accogliendo tutto ciò che la vita vuole insegnarti e donarti OGGI! VAI BENE COSÍ”!