COSÌ OGGI IN UNA SUA NOTA, SOTTOLINEA, FABRIZIO PIGNALBERI, PRESIDENTE DEL PARTITO NAZIONALE 'PIÙ ITALIA' CON SEDE A FROSINONE E LEADER DELLA 'FEDERAZIONE QUINTO POLO PER L'ITALIA'

“Questa è l’Italia: Maria Rosaria Boccia (la 41enne imprenditrice di Pompei con due Lauree in Economia divenuta più famosa che mai nelle ultime settimane per i suoi rapporti con Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura del Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni) nella videointervista rilasciata ieri a Luca Telese e Marianna Aprile di ‘In Onda’ il programma trasmesso da La7 tutti i giorni dopo le 20.30 contesta completamente la versione di Sangiuliano”. Così oggi in una sua nota, sottolinea, Fabrizio Pignalberi, presidente del Partito nazionale ‘Più Italia’ con sede a Frosinone e leader della ‘Federazione Quinto Polo per l’Italia’!

Il testo diffuso da Pignalberi prosegue così: