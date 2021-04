SEGUENDO I DETTAMI DI UNA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E QUELLI CONTENUTI IN UNA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA, ESTESE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, L'EVENTO SI È SVOLTO IN FORMA RISTRETTA

Questa mattina, 25 aprile, in piazza Unione Europea, il Sindaco Cateno De Luca e il Prefetto Cosima Di Stani hanno presenziato alla tradizionale cerimonia di celebrazione per il 76° anniversario della Liberazione, cui ha preso parte il Comandante Interregionale Carabinieri Sicilia e Calabria Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo ed il presidente dell’Anpi Messina Federico Martino.

Come da direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da circolare della Prefettura, per le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus al fine di evitare assembramenti, la manifestazione si è svolta in maniera semplice e sobria. Pertanto, come da tradizione, è stata deposta la corona d’alloro davanti al Monumento dei caduti in guerra alla presenza di una cospicua rappresentanza di Forze Armate e di Polizia.

“La festa della Liberazione si caratterizza sempre per il suo grande valore nel ricordare i combattenti e tutti coloro che si sacrificarono per portare l’Italia alla rinascita e alla democrazia, purtroppo per il secondo anno consecutivo si è svolta confrontandosi con un momento doloroso come quello che stiamo vivendo. Per tale ragione auspico – ha detto il Sindaco De Luca – che l’alto significato di questa ricorrenza possa continuare ad essere d’esempio per tutti noi al fine di ripartire e uscire rafforzati dalla precarietà che la crisi pandemica ha generato a livello economico e sociale”.