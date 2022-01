Questa mattina a Messina, nella parte sommitale del viale Giostra, quasi in corrispondenza dell’ingresso della galleria San Jachiddu un motociclista ha investito contro un furgone (della Impresa ‘Toto Costruzioni’ i cui addetti sono impegnati nei lavori di demolizione e ricostruzione dei vecchi viadotti di Ritiro dell’Autostrada A20)… rimanendo incastrato sotto le ruote dello stesso mezzo edile

COME DI SOLITO AVVIENE IN QUESTI CASI, A RIPORTARE LE PEGGIORI CONSEGUENZE E' STATO IL CONDUCENTE DEL CICLOMOTORE PER IL QUALE I SANITARI DEL 118 DOPO ESSERE INTERVENUTI IN LOCO... ASSISTENDOLO COME DA PROTOCOLLO... HANNO DISPOSTO IL TRASFERIMENTO IN OSPEDALE