Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia operanti presso la locale Procura della Repubblica hanno eseguito una vasta azione finalizzata all’esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di altrettanti soggetti di Gioia Tauro

I PREDETTI SONO RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO DI: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE, CONCORSO IN DETENZIONE, VENDITA E CESSIONE A TERZI DI SOSTANZE STUPEFACENTI ANCHE IN INGENTE QUANTITATIVO, DEL TIPO COCAINA, HASHISH E CANNABIS SATIVA, CONCORSO IN DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI, DANNEGGIAMENTO, ESTORSIONE ED ALTRI REATI