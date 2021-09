DOPO LA TRAGICA SCOPERTA, SONO PARTITE LE INDAGINI DEI POLIZIOTTI PER POTER STABILIRE LE CAUSE DEL DECESSO DELLA VITTIMA

Questa mattina…, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un intervento in via Vittorio Veneto isolato 11 bis a Messina nel rione Provinciale dove è stato ritrovato all’interno della sua abitazione il cadavere del vigile del Fuoco 44enne Mario Moretto.

Ad allertare i poliziotti, ci ha pensato il fratello della vittima che non avendo da ieri più informazioni sul congiunto era comprensibilmente preoccupato. Dopo la ferale scoperta, sono iniziate le relative indagini volte a stabilire la causa della morte. Sui social è stata esternata la commozione…, (da parte dei colleghi pompieri del locale Comando Provinciale), tramutatasi in un evidente dolore per l’accaduto.