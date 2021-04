LO HA RIFERITO OGGI, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK LA DEPUTATA REGIONALE MESSINESE, ELVIRA AMATA DEL GRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA

“Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare Monsignore Cesare Di Pietro, uno straordinario uomo di fede e di grande cultura”. Lo ha detto oggi, in un post pubblicato su Facebook, la deputata regionale, messinese, Elvira Amata del Gruppo di Fratelli d’Italia.

La Amata ha specificato: “abbiamo toccato diverse tematiche… difesa della famiglia, natalità e sviluppo del territorio. Un colloquio che mi ha arricchito…, sia mentalmente che spiritualmente. Grazie per questa giornata e per avermi donato l’enciclica del Santo Padre Francesco, la custodirò tra le cose più care che ho. Le cose belle e importanti restano nel cuore in modo indelebile. A presto Monsignor Cesare”.