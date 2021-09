Questa mattina…, i Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale e reale nei confronti di Stefania Sparacio, 26 anni, figlia del noto boss messinese Salvatore Sparacio cl. 75.

Gli inquirenti attraverso il provvedimento giudiziario esteso hanno deciso il dispiegarsi di effetti comportanti il sequestro di due attività commerciali… ovvero il Bar del Corso e L’Antica Locanda situate entrambe sul Corso Cavour della medesima città, ma anche di beni mobili ed immobili del valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

Le odierne misure, disposte dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale su richiesta dei magistrati della Procura Distrettuale Antimafia peloritana, vedono indagata e destinataria degli arresti domiciliari la figlia Stefania Sparacio cl. 95 del boss Salvatore (da ritenere innocente fino a sentenza passata in giudicato), per intestazione fittizia di realtà societarie, beni immobili ed autovetture, in realtà riferibili occultamente al padre.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.