LO HA RIFERITO OGGI POMERIGGIO, IN UN POST APPARSO SU FACEBOOK, IL RESPONSABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE PELORITANO, CLAUDIO CARDILE

“Questa mattina il capo di gabinetto vicario del Presidente della regione siciliana, Dott. Ceglia, ha incontrato una rappresentanza dei pazienti del Centro Nemo Sud e dei loro familiari, una rappresentanza di lavoratori, nonché il segretario generale della Uil Tripodi, il segretario della Uilfp Calapai e il Presidente del Consiglio Comunale di Messina”. A riferirlo oggi pomeriggio in un post apparso su Facebook, è stato il responsabile dell’Assise di Palazzo Zanca, Claudio Cardile.

Cardile ha aggiunto e concluso: “nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui sollecita il governo regionale a trovare una soluzione per il Centro Nemo in tempi rapidi. Il Dott. Ceglia ha ribadito la volontà di mantenere il Centro Nemo a Messina. Martedi ci sarà un incontro decisivo con l’ Assessore Razza per definire la questione”.