“Questa mattina insieme ai compagni e alle compagne di Articolo Uno – Federazione Provinciale Messina ho preso parte al presidio organizzato davanti alla sede della Cgil Messina”. A renderlo noto oggi su Facebook è stata la deputata messinese di Monte Citorio Maria Flavia Timbro.

La Timbro ha proseguito concludendo così: “l’ho fatto per manifestare solidarietà ad un’organizzazione che da sempre è la casa dei diritti e del lavoro, ma l’ho fatto anche per ribadire che questi rinnovati (o forse mai sopiti) retaggi fascisti troveranno sempre in me, in noi un’opposizione netta, costante, appassionata. Quando lo stato di diritto è messo a dura prova, tutti i cittadini sono in pericolo! Oggi più che mai, dobbiamo tornare in piazza per ribadire, con la voce più forte che abbiamo, che il nostro è e sarà sempre un paese antifascista. Chi non è antifascista è contro la Costituzione. Io sono antifascista”.

“#Cgil #antifascistisempre #partigianisempre”.