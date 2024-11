Questa mattina, intorno alle 11, è stato rintracciato nella contrada Mastroneri, a circa 5 chilometri dal centro abitato di San Martino, frazione di Spadafora, in provincia di Messina: è stato ritrovato Giuseppe Castelli, l’uomo di 81 anni che si era allontanato dalla sua abitazione la sera del 3 novembre e di cui non si avevano più notizie.

Dopo la denuncia della scomparsa da parte della moglie, i Carabinieri della Stazione di Spadafora hanno immediatamente avviato le ricerche, concentrandosi principalmente nelle campagne circostanti l’abitazione dell’anziano: su segnalazione dei Carabinieri, la Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo diverse forze tra cui i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia e vari enti di protezione civile. L’operazione ha visto la partecipazione dei Carabinieri di Spadafora, della Compagnia di Milazzo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, reparto specializzato nelle ricerche in zone rurali impervie. In campo sono scese anche squadre dei Vigili del Fuoco equipaggiate con strumenti di ricerca avanzati e unità cinofile, supportate dall’alto da un elicottero dell’Arma che ha sorvolato la zona.

Dopo ore di ricerche, una squadra dei Carabinieri ha individuato l’anziano steso in una vallata a circa 300 metri da una strada sterrata. Sebbene in stato di affaticamento e confusionale, dovuto alla lunga permanenza senza cibo, Giuseppe Castelli è stato trovato in buone condizioni di salute. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo per i necessari accertamenti medici.