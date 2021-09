Questa mattina la Polizia di Stato ha commemorato il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di P.S. Lenin Mancuso, nella ricorrenza del 42° anniversario della loro barbara uccisione. Il 25 settembre del 1979, il Magistrato Cesare Terranova ed il Poliziotto caddero per mano mafiosa, colpiti da un commando armato che li sorprese in via Edmondo De Amicis, mentre viaggiavano a bordo di una Fiat 131.

Mancuso ed il Magistrato, legati in vita da profonda fiducia e collaborazione, caddero insieme, pagando a caro prezzo il loro senso dello Stato. Oggi, a 42 anni di distanza, proprio sul luogo di quell’eccidio, alla presenza dei familiari e di Autorità Civili e Militari, il Vicario del Questore di Palermo ha deposto una corona di alloro in loro memoria.

A seguire, nel suggestivo chiostro della Questura, ha avuto luogo una esibizione al pianoforte, dedicata a tutti i Caduti per mano mafiosa.