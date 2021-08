“Questa mattina mi sono svegliato e ho scoperto che il Presidente della mia regione, Nello Musumeci, ha deciso di imporre il green pass per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, fregandosene del fatto che la nostra Costituzione tutela la libertà individuale e non può essere certamente derogata con un provvedimento regionale”. Ha scritto così oggi su Facebook, Enrico Rizzi storico leader del Partito Animalista di Trapani.

Rizzi ha aggiunto e concluso: “cosa comporta la sua ordinanza? Faccio un esempio… se ho subito un furto in casa e ho urgenza di andare dai carabinieri, devo prima passare a fare un tampone e poi posso recarmi in caserma. Una vera e propria follia. Ho pertanto appena dato incarico al mio legale, avv. Alessio Cugini Borgese, di denunciare il presidente Musumeci per il reato di -violenza privata-. Entro domani pubblicherò su questa pagina copia del deposito alla competente Autorità Giudiziaria”.