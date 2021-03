“Questa mattina, nell’Aula della Camera dei deputati, è stata discussa la mia interpellanza al governo in merito allo stato dei lavori della Commissione ministeriale che dovrà dare indicazioni sul mezzo più idoneo per collegare stabilmente Sicilia e Calabria. Ai miei quesiti ha dato risposta il sottosegretario alle Infrastrutture Morelli, rassicurandomi sulla conclusione dei lavori di questa Commissione di esperti, che avverrà a breve. Noi, ho sottolineato, dobbiamo segnare la discontinuità rispetto al governo precedente proprio sul Recovery Plan e sulle infrastrutture: da questi temi dipende il futuro del Paese”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

La Siracusano ha aggiunto e concluso: “in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, per Forza Italia questa rappresenta una battaglia storica e valoriale, adesso siamo felici di avere anche gli amici della Lega al nostro fianco. Stiamo parlando di un’opera fondamentale non solo per il Mezzogiorno, ma per l’intero Paese, che si inquadra anche in quella strategia di transizione ecologica tanto cara al Movimento 5 Stelle. Auspichiamo che il ministro Giovannini abbia un approccio esclusivamente tecnico a questa vicenda, scevro da ogni pregiudizio ideologico…, si può cambiare la storia o spegnere per sempre i sogni di rinascita di siciliani e calabresi”.