Questa mattina presto il cittadino messinese Francesco Ciraolo, si è incatenato ad uno dei cancelli di Palazzo Zanca (la sede del Comune di Messina) con dei cartelli per rivendicare il suo diritto al lavoro [Video]

L'UOMO IN UN FILMATO POSTATO SU FACEBOOK..., ASSERISCE DI AVERE VINTO AL TRIBUNALE UNA CAUSA CONTRO LA SOCIETA' MESSINASERVIZI BENE COMUNE E CHE I RESPONSABILI DA DIVERSI MESI NON OTTEMPERANO ALLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE

Questa mattina presto il cittadino messinese Francesco Ciraolo, si è incatenato ad uno dei cancelli di Palazzo Zanca (la sede del Comune di Messina) con dei cartelli per rivendicare il suo diritto al lavoro.

Spiega Ciraolo in un filmato, da lui stesso messo in rete su Facebook di avere vinto una causa al Tribunale contro la Società Messinaservizi Bene Comune e che i responsabili della stessa non hanno ancora adempiuto dopo diversi mesi… a quanto disposto dal giudice.

L’uomo…, si riferisce al Bando (di selezione per 100 addetti esperito nell’anno 2019) nel quale l’Azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti appose un illegittimo limite di età e chiarisce che malgrado abbia inviato comunicazioni da venti giorni… anche tramite il suo legale all’assessore comunale Dafne Musolino, questa non ha dato alcuna risposta quindi è li ad attenderla e non se ne andrà finchè la sua vicenda non sarà risolta.