Questa mattina, sabato 12 giugno, i tecnici di AMAM stanno lavorando per ripristinare la condotta che serve l’area compresa tra l’Ospedale Piemonte, Fondo Pugliatti, via Palmara, via del Santo, Salita Contino, vico Ghisone ed un tratto del viale Europa e della via Catania.

Per questo, sino al completamento dell’intervento urgente, è stato necessario sospendere momentaneamente l’erogazione della zona fino al termine dei lavori.