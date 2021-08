Questa mattina, un veicolo è stato avvolto dalle fiamme, mentre il suo conducente stava transitando all’interno della galleria Telegrafo nella carreggiata dell’Autostrada A 20… in direzione Messina. A causa del fatto accaduto, la circolazione nella importante arteria viabile ha subito dei notevoli rallentamenti.

Nel luogo descritto…, sono intervenuti i vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i componenti della Polizia Stradale che invitavano i conducenti dei diversi mezzi ad invertire la loro marcia dirigendosi verso Villafranca Tirrena… per non congestionare il tunnel che era ormai saturo.

Durante le fasi più intense di tale incidente, i responsabili del Consorzio per le Autostrade Siciliane hanno disposto l’uscita obbligatoria per gli autoveicoli provenienti da Palermo.. al Casello di Rometta. Dopo le operazioni effettuate dai pompieri, che hanno messo in sicurezza l’intera zona, la strada è stata riaperta al traffico intorno alle ore 14.30.

