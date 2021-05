Questa notte 350 operatori della Polizia di Stato di Messina sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all’esecuzione di 52 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone ed al sequestro di beni mobili, immobili ed altre utilità economiche

Questa notte 350 operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta azione anticrimine che ha portato all’esecuzione di 52 misure cautelari emesse a carico di altrettante persone ed al sequestro di beni mobili, immobili ed altre utilità economiche.

L’operazione, convenzionalmente denominata “Market Place”, rappresenta l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, su un’ampia e pericolosissima compagine delinquenziale, formata da più cellule, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per lo più operante nel quartiere popolare cittadino di “Giostra”.

Di seguito i nomi di tutti gli indagati:

1) ARRIGO Paolo, nato a Messina, il 08.03.1990 quale detentore di stupefacente e di un’arma per conto dell’associazione;

2) BONANNO Antonio, nato a Messina, il 22.12.1982;

3) ALTAVILLA Carlo, nato a Messina in data 02.1L1986;

4) MARTINEZ Alessandro, nato a Messina il 25.04.1988;

5) BARBERA Gaetano, nato a Messina 1970, quali soggetti che tramite la propria capacità criminale garantivano lo svolgimento della attività di spaccio della associazione, impedendo che la impresa concorrente facente capo a Bonanno Antonio perpetrasse ulteriori atti violenti quali quelli descritti ai capi che precedono e ostacolasse più in generale la attività di spaccio della consorteria; prestando protezione alla associazione tramite atti di minaccia rivolti di soggetti facenti parte della associazione di Bonanno Antonio e ai parenti di questi, e conseguendo quale corrispettivo la somma di € 2.000,00 mensili provento della attività di spaccio;

6) BARBERA Vincenzo, nato a nato a Messina il 1 8/08/1968 quali soggetti che tramite la propria capacità criminale garantivano lo svolgimento della attività di spaccio della associazione, impedendo che la impresa concorrente facente capo a Bonanno Antonio perpetrasse ulteriori atti violenti quali quelli descritti ai capi che precedono e ostacolasse più in generale la attività di spaccio della consorteria; prestando protezione alla associazione tramite atti di minaccia rivolti di soggetti facenti parte della associazione di Bonanno Antonio e ai parenti di questi, e conseguendo quale corrispettivo la somma di € 2.000,00 mensili provento della attività di spaccio;

7) ARRIGO Angelo, nato a Messina, il 10.07.1988 con il ruolo di capo, costitutore e direttore dell’associazione;

8) STRACUZZI Vittorio, nato a Messina l’11.12.1986 con il ruolo di organizzatore delle attività di spaccio all’interno 25 della palazzina Iacp in via Seminario Estivo;

9) ROSSANO Pasquale, detto “Lino” o “Pasqualino”, nato a Messina il 03.02. 1994 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

10) ROSSANO Stello, nato a Messina il 27.08.1998 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

11) TALAMO Marco, nato a Messina il 02.11.1997 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

12) STRACUZZI Girolamo, nato a Messina il 28.06.1983 con il suolo di organizzatore della attività di spaccio che la associazione conduceva dall’interno 26 della palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

13) ROSSANO Beatrice, nata a Messina il 10. 12. 1990 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

14) BARBERA Maria, nata a Messina 11 19.10.1974 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

15) RELA Antonino, nato a Messina il 16.03.1996 quale acquirente di stupefacente, pusher e soggetto che forniva alla associazione informazioni circa i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

16) CAMPANELLA Giuseppe, nato a Messina il 03.08.1984 quale acquirente di stupefacente, pusher e soggetto che forniva alla associazione informazioni circa i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

17) BRIGANDÌ Giuseppa, nata a Messina il 11.02.1952 quali coadiuvatori di Stracuzzi Vittorio e Stracuzzi Girolamo nella attività di spaccio svolta nella palazzina c del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

l8) BONANNO Giuseppe, nato a Messina, it 30.08.1953 quale pusher dell’associazione;

19) MAFFEI Pietro Francesco, nato a Messina – quale acquirente di stupefacente e soggetto che forniva alla associazione informazioni circo i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

20) CUTRONE Giacomo, nato a Messina il 28.01.1980 quale acquirente di stupefacente e soggetto che forniva alla associazione informazioni circo i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

21) ROBERTI Antonino, nato a Messina in data 06102/1988 quale acquirente di stupefacente e soggetto che forniva alla associazione informazioni circo i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

22) MUSOLINO Giancarlo, nato a Messina il 20.09.1990 quale acquirente di stupefacente e soggetto che forniva alla associazione informazioni circo i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

23) RUSSO Federico, nato a Catania ll 07.11.1974 quale pusher dell’associazione e acquirente;

24) SMEDILE Emanuele, nato a Messina il 25.01.1984 quale acquirente di stupefacente e soggetto che forniva alla associazione informazioni circo i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

25) ATTARDI Maximilian Joachim nato a Koblenz (D), il 28.09.1998 quali acquirenti di stupefacente e pusher della associazione;

26) BOMBACI Alessandro, nato a Messina il 06. I I . 1976 quali acquirenti di stupefacente e pusher della associazione;

21) INGEMI Carmelino, nato a Messina il 29.11.1969 quali acquirenti di stupefacente, pusher della associazione e soggetti che fornivano alla associazione informazioni circa i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

28) INGEMI Massimo, nato a Messina, il 13.09.1976 quali acquirenti di stupefacente, pusher della associazione e soggetti che fornivano alla associazione informazioni circa i controlli di polizia giudiziaria eseguiti nei confronti degli acquirenti;

29) GIANNINO Santo, nato a Messina il 17.07.1979 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

30) TRIMBOLI Marco, nato a Messina il 20.12.1982 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

31) M. M., nato a Messina il 21.10.1964 – deceduto;

32) FURONE Giovanni, nato a Messina il 03.09.1974 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

33) SIAVASH Gianluca, nato a Messina il 20.08.1989;

34) STRACUZZI Antonino, nato a Messina il 07.02.1961;

35) ASSENZIO Concetta, nata a Messina il 27.01.1966 quali coadiuvatori di Stracuzzi Antonino nella attività di spaccio svolta nella palazzina b del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

36) STRACUZZI Alessia, nata a Messina il 27.05.1992 quali coadiuvatori di Stracuzzi Antonino nella attività di spaccio svolta nella palazzina b del complesso IACP sito in via Seminario Estivo di Messina;

37) PATTI Daniele, nato a Messina il 13.10.1974;

38) ARDIZZONE Antonio, nato a Reggio Calabria il 28.08.1966 e residente a Messina;

39) MARCHESE Mario, nato a Messina il 03.01. 1967 quale acquirente abituale di stupefacente dalla associazione e soggetto che almeno in una occasione si è adoperoto per approvvigionare di stupefacente la associazione;

40) TEDESCO Bruno, nato a Messina 110910711994;

41) LA ROSA Pasquale, nato a Messina il 05.12.1978;

42) AMANTE Carmelo, nato a Catania il18.12.1976;

43) ROLLA Salvatore, nato a sant’Agata di Militello il28.04.1967;

44) ROLLA Simone, nato a Messina il 16.08.1996;

45) VINCI Veronica, nata a Messina il 10.08. 1986;

46) CANNAVO’ Filippo, nato a Messina il 04.04.1982;

47) VINCI Luigi, nato a Messina il 20.07.1980;

48) PIMPO Carlo, nato a Messina il 30.10.1981;

49) PUGLISI Eodardo, nato a Messina il 10.12.1975;

50) ARRIGO Antonino, inteso “scianchilla”, nato a Genova, il 05.1 1.1973;

51) ASSENZIO Ramona, nata a Messina il 05.10.1978;

52) RAGONESE Alessandro, nato a Messina ll 27.12.1974 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

53) PIZZI Santo, nato a Messina il 20.07.1986;

54) VALENTI Manuela, nata a Messina il 27.02.1990 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

55) VIOLA Natale, nato a Messina 1125.06.1973;

56) BONANNO Rosa, nata a Messina il 02.09.1971;

57) FAZIO Marco, nato a Messina il 26.12.1986 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

58) MONTI Daniela nata a Messina il 30.1 1 .1979 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

59) MINUTOLI Sandro, nato a nato a Essen (D) il 28.03.1977;

60) CARDILE Giuseppe, nato a Messina il 09.04.1983 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

6l) MAGNISI Francesco, nato a Messina Il 12.04.1974;

62) MAISANO Roberto, nato a Messina il 24.05.1983 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

63) TORO Daniele, nato a Messina il22.03.1984 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

64) ROMANO Carmelo, nato a Messina il 25.06.1975 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

65) URBINO Alessandro Samuel nato a Messina il 19.02.1994 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

66) PULEO Davide, nato a Messina il 26.05.1987;

67) ORLANDO Giosuè nato a Messina il 10.05.1992;

68) SEBENICO Eugenio nato a Messina il.25.12.1979;

69) AGLIOLO QUARTALARO Marzia, nata a Sant’Agara Militello (ME);

70) FEDELE Antonio, nato a Messina il 10.06.1977 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

71) CARISTI Enrico, nato a Messina il 23.02.1994 quale acquirente di stupefacente e pusher della associazione;

72) PROSPERO Carmelo, nato a Messina il 29.03.1983 quale pusher della associazione che coadiuva Siavash nella attività di spaccio nella attività di spaccio praticata dal terzo piano della palazzina c, nonché quale fornitore di stupefacente a favore della associazione.

Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere:

Destinatari della misura degli arresti domiciliari:

