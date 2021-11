LA VETTURA AVVOLTA DALLE FIAMME, SI TROVAVA IN VIA MEDICI

Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco del distaccamento di S. Agata di Militello (Me) sono intervenuti, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, per un incendio di un’automobile, in via Medici. Le cause del rogo sono da accertare.

La squadra 9A, dopo aver estinto l’incendio, messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, ha fatto rientro in caserma intorno alle ore 2. Sul posto la polizia stradale per altri rilievi.