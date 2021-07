Questa sera alle ore 23.10 su Rai3…, spazio a Taobuk Gala

Metamorfosi. È il tema – antico e insieme attualissimo – scelto per la serata di gala dal Teatro Antico di Taormina, condotta da Antonella Ferrara e Alessio Zucchini, per l’assegnazione dei Taobuk Awards, riconoscimenti all’eccellenza nel campo della letteratura e delle arti, in onda domenica 4 luglio alle 23.10 su Rai3.

Quello delle Metamorfosi sarà anche il filo rosso di uno spettacolo che mette al centro la cultura e il confronto, grazie ad autori di altissimo livello internazionale come David Grossman ed Emmanuel Carrère, e che vedrà protagonisti anche personaggi dello spettacolo, come gli attori Claudia Gerini e Antonio Albanese, la cantante Simona Molinari e l’étoile Sergio Bernal, stella della danza internazionale.

Particolarmente emozionante l’esibizione del cantautore polistrumentista Giovanni Caccamo che a Taormina darà vita a un commosso omaggio al cantautore e compositore siciliano Franco Battiato, recentemente scomparso.