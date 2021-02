Questa su Rai1…, alle 21.25 al termine della puntata de I Soliti Ignoti

Ultimo appuntamento con “Mina Settembre”, domenica 14 febbraio alle 21.25 su Rai1, la serie ambientata a Napoli, che ha per protagonista Serena Rossi, un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri.

La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Nel primo episodio tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava.

Intanto, Gianluca, il figlio di Irene, insospettito dal comportamento di sua madre si presenta a casa di Mina in cerca di risposte. In questa occasione, Olga si accorge di un dettaglio che a Mina è sempre sfuggito. Nell’ultimo episodio Mina metterà insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino,

Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. La notizia non fa che abbattere ulteriormente Mina, che si ritrova inoltre a dover affrontare il marito violento di Sonia. L’uomo si presenta armato in consultorio, in cerca di vendetta.

Ma il caso gioca un brutto scherzo: Gianluca è insieme a Mina proprio in quel momento, per i due sembra non esserci più via di scampo. Quello che segue avrà forti ripercussioni su Mina che viene consolata da Claudio e Domenico, entrambi finalmente decisi a stare con lei. Ma adesso che la sua vita è tutta da reimpostare, Mina chi sceglierà tra i due?