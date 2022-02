“Questa terra è ancora martoriata dalla presenza di una pseudo-cultura che deve essere per sempre debellata. Un grazie infinito alle forze dell’ordine che hanno condotto in questi giorni l’operazione antimafia in provincia di Messina. A loro va il mio plauso e la mia totale vicinanza”. Tale…, è la dichiarazione di oggi 24 febbraio 2022, diffusa attraverso una nota dall’onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima, in merito alla operazione condotta con successo nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine in provincia di Messina.