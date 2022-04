“Questa volta in presenza” [Video]

A SCRIVERLO NELLE SCORSE ORE SULLA SUA PAGINA FACEBOOK E' STATA LA PROFESSORESSA LUCANA MA RESIDENTE A ROMA, VINCENZA PALMIERI, TITOLARE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE PER ANNUNCIARE LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO CHE SI TERRA' IL 10 MAGGIO AL CENTRO CONGRESSI EVENTI FONTANA DI TREVI (VIA DELLA PILOTTA, 4) CON APERTURA PORTE ALLE H. 16.45 (PER PROCEDURE GREEN-PASS) E INIZIO ALLE H. 17.30 PRESSO LA CAPITALE ITALIANA