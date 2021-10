“Questo è il Sindaco De Luca e la sua squadriglia nazifascista, coi deboli però…” [Video]

LO HA RESO NOTO IN UN FILMATO PUBBLICATO DOPO LE 16.20 SULLA SUA PAGINA DI FACEBOOK, IL CONSIGLIERE COMUNALE MESSINESE DEL GRUPPO 'ORA SICILIA', SALVATORE SORBELLO

“Questo è il Sindaco De Luca e la sua squadriglia nazifascista, coi deboli però…”. Lo ha reso noto in un filmato pubblicato sulla sua Pagina di Facebook dopo le 16.20 il consigliere comunale messinese di ‘Ora Sicilia’, Salvatore Sorbello.

Sorbello ha aggiunto: “volevano sequestrare la cultura ad un uomo di mezza età, ma si sono cacati addosso per la presenza di tanti liberi cittadini che riprendevano con i telefonini e per il coraggio mostrato dal malcapitato che conosce le norme meglio di loro…! Proprio loro che pochi minuti prima con spavalderia e totale senso di impunità s’introducevano senza alcuna autorizzazione all’interno di un palazzo (Casa dello Studente), che non è di proprietà del Comune di Messina, violando quindi la legge”.

Ed infine ha specificato Sorbello: “la mia migliore cura è proprio il -Sig-. Sindaco, perché guardando lui so esattamente come non dovrò mai essere. Tacchiti i lanni”.