“Questo il volto di Silvestro Romeo, 52 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sul famigerato asfalto della Strada Statale 106…”! Lo hanno riferito oggi, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili del sodalizio associativo che si occupa da anni di sicurezza stradale nella zona.

Hanno proseguito così nel testo: “un Brigadiere della Benemerita Arma dei Carabinieri, una persona splendida e solare, un grande amico per molti, un biker che lascia una moglie ed un figlio e tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre…! Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, uno dei suoi giovani figli migliori mentre lo Stato perde uno dei suoi servitori più esemplari…! Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta -società civile- incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni…!

Ed infine si conclude così nel post: “l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alla Famiglia adesso pensa nel dolore più profondo e drammatico, ai parenti ed agli amici tutti…! Poi un invito a tutti gli iscritti al gruppo ed alla nostra pagina… una preghiera (laica, cattolica, e di qualsiasi religione), affinché tutti riescano ad avere la forza necessaria per superare questo difficile momento. Basta un minuto del nostro tempo che di sicuro non sarà sprecato… #bastavittime106”.