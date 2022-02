“Questo pomeriggio si è svolta una riunione nel corso del dibattito si sono registrati forti elementi di condivisione nell’analisi delle condizioni di degrado sociale e amministrativo, fortemente deteriorate dall’azione dell’amministrazione cittadina uscente”

SI SONO ESPRESSI COSI' IN UNA NOTA (SOTTOSCRITTA DA TUTTI TRANNE CHE DAGLI EX -ACCORINTIANI-), DI IERI 26 FEBBRAIO 2022 I COMPONENTI DI PD, M5S, ARTICOLO UNO, MESSINACCOMUNA, CAMBIAMO MESSINA DAL BASSO +EUROPA E VOLT AL TERMINE DI UN INCONTRO SVOLTOSI NELLA MEDESIMA GIORNATA PER TENTARE DI GIUNGERE AD UN PERCORSO POLITICO UNITARIO IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE VOLTE AL RINNOVO DELLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE AL COMUNE DI MESSINA, PREVISTE NEL MESE DI MAGGIO