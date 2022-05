Quest’oggi in via Adolfo Celi, sulla ex strada statale 114 a Messina si è verificato un incidente tra un motociclo ed un pedone. Il sinistro è avvenuto nella zona antistante al distributore della ENI. Una Vespa Piaggio di colore verde con a bordo due persone (per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia Municipale afferenti alla Sezione di Infortunistica Stradale che sono giunti in loco), ha investito un uomo di 76 anni.

A seguito dello scontro, l’anziano è caduto sull’asfalto riportando varie escoriazioni, che gli sono state medicate presso il vicino Policlinico Universitario “G. Martino”, dove lo hanno trasportato i sanitari del 118 arrivati immediatamente sul posto dell’urto per prestargli le prime cure.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!