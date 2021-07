Quest’oggi, sabato 24 luglio 2021, alle ore 19.00 a Messina si terrà il “No Paura Day 3”, presso la piazzetta dell’Angelo a Torre Faro. Si tratta di una iniziativa, volta a far comprendere alla popolazione che esiste una alternativa valida rispetto alle continue cronache e narrazioni giornaliere sul Coronavirus che tendono a far passare un messaggio univoco di chiusure e restrizioni senza alcuna cura… ma così non è dato che per il Sars Cov-2 è stata elaborata una valida terapia proprio nella città dello Stretto da parte del dottor Lorenzo Mondello… dell’Ospedale Papardo.

Il titolo dell’evento descritto…, è… “Per la libertà di scelta”.

Alla manifestazione interverranno:

Franco Trinca (biologo nutrizionista);

Francesco Alfredo Mazza (medico);

Michele Pappalardo (avvocato);

Giuseppe Billè (ragioniere);

Giandomenico Giannetto (gestore della Pagina FB -Medicina a piccole dosi-).

A presentare e moderare gli interventi in programma ci sarà la giornalista Valentina Serranò.