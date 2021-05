Quest’oggi…, vi è stata una importante attività da parte dei componenti dell’associazione genitori per l’educazione civile i quali hanno scerbato e ripulito l’area giochi dei bimbi, in collaborazione con la V Municipalità, che ha fornito parte dei mezzi acquistati in precedenza dal Presidente Ivan Cuté

E' STATA SISTEMATA LA VILLETTA DEL TIGROTTO SITA A MESSINA IN VIA OLIMPIA NEL RIONE DI SAN LICANDRO

Importante attività da parte dell’associazione genitori per l’educazione civile che ha scerbato e ripulito l’area giochi dei bimbi, in collaborazione con la V Municipalità, che ha fornito parte dei mezzi acquistati in precedenza dal Presidente Ivan Cuté.

Dalle ore 9:30 di stamani infatti un folto numero di volontari, ha voluto contribuire attraverso la propria opera nel rendere fruibile l’area per i più piccoli, ove proprio una settimana fa è stata installata un’altalena e due panchine grazie al Dipartimento Arredo Urbano e dall’Assessore Massimiliano Minutoli, sensibili alle richieste del Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che ha fortemente voluto valorizzare questa zona frequentata da tantissimi bambini che frequentano il vicino Istituto Comprensivo San Francesco di Paola.

Un importantissimo risultato questo che vede una proficua collaborazione fra territorio ed Amministrazione, e che ha visto in altri luoghi del quinto quartiere l’inserimento e l’installazione di giochi per bambini, afferma il consigliere Laimo, dopo importanti e fruttuosi i lavori della III Commissione presieduta proprio dallo stesso.

Oggi poi la volontà e l’ottima iniziativa dell’associazione dei genitori per l’educazione civile, capeggiata dal Presidente Alessandro Gorgone che assieme agli altri genitori è sempre stato in prima linea per il bene comune.

Adesso , conclude il Consigliere Laimo, sì richiede l’installazione di un faro per illuminare l’area nelle ore notturne e di un sistema di videosorveglianza, (anche offerto e donato dalla stessa associazione) , affinché si possano evitare atti vandalici da parte di ignoti, che purtroppo già in passato hanno vandalizzato e distrutto giochi e piante arboree ed alberelli piantati proprio dalla stessa associazione.