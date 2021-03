“Qui Palermo, richiesta di rinvio a giudizio, rischio 15 anni di carcere per -sequestro di persona-” [Video]

“Qui Palermo, richiesta di rinvio a giudizio, rischio 15 anni di carcere per -sequestro di persona-. Non sono preoccupato, bensí orgoglioso di aver agito da Ministro per difendere il mio Paese nel rispetto della legge. Avanti, a testa alta”. Lo ha riferito oggi su Facebook, il senatore e segretario della Lega Matteo Salvini.

Salvini ha aggiunto e concluso: “P.s. Grazie per le migliaia di messaggi di sostegno e affetto, siete UNICI”.

“#primalitalia”.

Accetta i cookies di YouTube per vedere questo video. Avrai così accesso a questo servizio offerto da terze parti. YouTube privacy policy Se accetti, la tua scelta sarà salvata e la pagina verrà aggiornata. Accetta contenuto da YouTube

P