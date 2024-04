Recentemente istituita dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere la creatività e l’eccellenza italiane, la Giornata Nazionale del Made in Italy si celebrerà il 15 aprile di ogni anno, nella data di nascita di Leonardo da Vinci, simbolo dell’italianità artistica e manifatturiera.

In occasione della prima ricorrenza, lunedì 15 aprile, Rai propone una speciale programmazione che coinvolge le reti tv e radio e il web, oltre a trasmettere, già da mercoledì 3 e fino al 23 aprile, lo spot “made in Italy” realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Su Rai 1 si comincia alle 8.35 con “Unomattina” che avrà ospiti Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, e rappresentanti della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio è “La vita in diretta” in onda alle 17.05 a soffermarsi sul valore della qualità dei prodotti italiani. Martedì 16 aprile sono Bruno Vespa e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad approfondire il tema a “Porta a porta”, in onda alle 23.10, mentre venerdì 19 se ne parlerà a “La volta buona”, alle 14. Nel giorno della ricorrenza l’intera puntata di “Tg2 Italia Europa”, alle 10 su Rai 2, sarà interamente dedicata all’importanza del Made in Italy, con l’analisi dei dati delle esportazioni e l’approfondimento sui grandi marchi che premiano l’Italia nel mondo, e con collegamenti dal Vinitaly a Verona e con le anticipazioni dal Salone del Mobile. Alle 11.10 il programma “I fatti vostri” dedicherà ampi spazi all’argomento. Su Rai 3 sarà, invece, “Agorà”, in onda alle 8.00, a collegarsi con il Vinitaly dove alcuni esponenti del governo saranno interpellati sui temi del Made in Italy. Il testimone passerà poi a “ReStar”, in onda alle 9.45. Tutte le Testate Rai riserveranno ampia copertura informativa alla Giornata nelle edizioni dei rispettivi Telegiornali. In particolare, RaiNews24, media partner per la Giornata Nazionale del Made in Italy, vedrà tutta la redazione Economia impegnata per garantire la massima copertura giornalistica degli eventi. La redazione Tgr Veneto realizzerà sabato 13 aprile un servizio sulla manifestazione “Made in Italy, Made in Fiera” che si svolgerà a Verona, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Altri servizi, tra il 14 e il 17 aprile, saranno dedicati al Vinitaly di Verona. Lunedì 15 aprile, la Tgr Lombardia, oltre a raccontare il made in Italy al Salone del Mobile d Milano, seguirà, sempre nel capoluogo lombardo, l’apertura della sede Sace (gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). La redazione del Trentino-Alto Adige seguirà l’iniziativa “Carta – Il Made in Italy sostenibile” organizzata presso il Muse il Museo di Scienze Naturali. Le eccellenze artigiane locali saranno raccontate anche dalle redazioni della Tgr di Abruzzo, Liguria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Molise e Piemonte. Per la ricorrenza, inoltre, sulla piattaforma RaiPlay saranno disponibili i documentari “L’oro d’Italia”, “Giugiaro. Disegnando il futuro”, “Leggenda Italia – Penninsula Valley” e “I had a dream” (docu-serie).

Tra i programmi saranno proposti le 3 stagioni di “The Italian Network”, “That’s Italy”, “Italian Genius”, “TrendItaly” e la rubrica “Officina Italia”. Infine, dalla Teche Rai, “Viaggio nell’Italia che cambia”, “Viaggio sentimentale nell’Italia dei vini”, “Le interviste ad Armani e Valentino a Mixer”.