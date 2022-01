Reddito di cittadinanza nei Comuni montani…, il “30 per cento dei percettori ha truffato”

SI TRATTA..., DI QUELLO CHE È EMERSO IN UN'INDAGINE DEI CARABINIERI DI STANZA NEL SIRACUSANO

Il 30 per cento dei percettori del reddito di cittadinanza nei Comuni montani del Siracusano ha truffato. E’ quanto emerso al termine di un’indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale e del Nucleo ispettorato del lavoro che hanno denunciato 9 persone.

False dichiarazioni

I militari hanno accertato in alcuni casi false dichiarazioni di residenza, in altri, la totale assenza di consumo di energia elettrica o di produzione di rifiuti, segnali inequivocabili della fittizia residenza fornita per giustificare la richiesta del beneficio.

Numeri elevati

Sebbene il numero possa apparire esiguo, se posto a confronto – spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa – con la popolazione residente dei predetti comuni e con le domande presentate, restituisce un risultato che fa riflettere”

“Oltre il 30% delle domande di reddito di cittadinanza era supportato da false attestazioni che sono state rilevate a conclusione di lavoro certosino e puntuale, attraverso l’incrocio dei dati con le informazioni presenti nelle banche dati di vari enti pubblici” concludono dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.