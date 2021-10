Reggio Calabria: i responsabili dei Servizi sociali…, disattendono le disposizioni del Tribunale

DA CIRCA UN ANNO E MEZZO, UN PADRE NON VEDE IL PROPRIO FIGLIO SU QUESTO E' INTERVENUTO VENERDI' 29 OTTOBRE ATTRAVERSO UN COMUNICATO STAMPA... L'AVVOCATO MODENESE FRANCESCO MIRAGLIA CHE DICE: «MA A CHI DEVE RIVOLGERSI QUEST’UOMO SE NON ALL’AUTORITA' GIUDIZIARIA A PAPA FRANCESCO?»

«A Reggio Calabria siamo di fronte a un caso Bibbiano 2.0». Lo ha dichiarato in un comunicato diffuso venerdì 29 ottobre…, l’avvocato modenese Francesco Miraglia.

Il sistema “difettoso” degli allontanamenti dei minori dalle famiglie a Reggio Calabria ha assunto una piega particolare, quasi un’evoluzione di quanto recentemente emerso a Bibbiano, con episodi in tutto analoghi nel resto d’Italia: i Servizi sociali disattendono nel caso specifico da più di un anno, l’applicazione dei provvedimenti emanati dai Tribunali – e questo purtroppo è un déjà vu – ma qui siamo di fronte a un tribunale che nemmeno controlla, che passa tutto sotto silenzio nell’indifferenza più totale, che non si prende minimamente la briga di verificare se qualcuno applichi disposizioni e sentenze. A fare le spese di questo sistema è un uomo di Reggio Calabria, da circa un anno e mesi impossibilitato a vedere il suo bambino, nonostante il Tribunale per i minorenni abbia stabilito che possa incontrare il figlioletto.

La madre del piccolo si rifiuta di farglielo vedere, per tutta una serie di circostanze che comprendono anche la sua instabilità dovuta ad assunzione di sostanze alteranti: ma un comportamento conflittuale tra i genitori lo ci si può aspettare nelle separazioni e appunto per questo i Servizi sociali sono nominati e autorizzati ad intervenire, a verificare che i minori non soffrano e, laddove siano presenti dei provvedimenti emanati dal Tribunali, assicurarsi che questi vengano rispettati.

Prosegue l’avvocato Miraglia: «non è così a Reggio Calabria, dove non solo i Servizi sociali non applicano le disposizioni dei giudici, ma nemmeno il Tribunale stesso si preoccupa di verificare se, una volta emanata una sentenza, questa venga o meno osservata. E a nulla serve presentare i ricorsi: restano immancabilmente lettera morta. I Servizi sociali agiscono di propria iniziativa e nessuno controlla. Ma a chi ci si dovrebbe rivolgere per ottenere giustizia, se non alla magistratura? Forse al Papa? Se così fosse, ci appelleremo al Santo Padre. Intanto è stata presentata una denuncia-querela sia nei confronti del responsabile dei Servizi sociali nonché della stessa assistente sociale referente del caso per mancata ottemperanza dell’ordine del giudice e lesioni personali».

Conclude l’avv. Miraglia: “dall’altro canto ci si auspica un intervento urgente del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabra per fare chiarezza sulla vicenda e ribadire che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria nel nostro paese hanno un senso».