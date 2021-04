Reggio Calabria oggi, è una città avvolta dal dolore. I cittadini reggini, piangono per la prematura scomparsa (avvenuta ieri) della 46enne Denise Di Lorenzo stroncata da un aneurisma cerebrale presso il Grande ospedale metropolitano dove lavorava alle dipendenze di una ditta esterna che si occupa delle pulizie della struttura sanitaria.

In tanti sui social network, hanno ricordato Denise in modo commovente, sottolineando come fosse una donna solare e dall’animo gentile. I componenti del nostro giornale on line, in questa circostanza, indirizzano ai suoi familiari ed amici un messaggio di profonda vicinanza nel momento del loro grande cordoglio.

Foto…, tratta da… www.ilreggino.it.