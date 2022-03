E’ QUESTO L’APPELLO DISPERATO FATTO NEI GIORNI SCORSI ATTRAVERSO UN FILMATO SU WWW.VOCEDISTRADA.IT, DA SABRINA SOSTER, 53 ANNI ORIGINARIA DI LATINA, CHE DAL MAGGIO DEL 2019 COMBATTE PER RIAVERE CON SÉ LA SUA BAMBINA 12ENNE TRASFERITA NEL TEMPO DA UNA CASA FAMIGLIA ALL'ALTRA DAL LAZIO ALLA CAMPANIA FINO A CAPACCIO PAESTUM NELLA QUALE SI TROVA L'ULTIMA STRUTTURA DOVE IN ATTO RISIEDE LA MINORE PER DISPOSIZIONE DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA

Articolo…, tratto… dal filmato diffuso nei giorni scorsi dal giornale on line… www.vocedistrada.it!

“Ridatemi mia figlia Ylenia, non voglio altro dalla vita”. E’ questo l’appello disperato di Sabrina Soster 53 anni, originaria di Latina che, dal maggio del 2019, combatte per riavere con sé la sua bambina di 12 anni trasferita da una casa famiglia ad un’altra.

L’ultima struttura è situata a Capaccio Paestum. La sua casa da tempo, per seguire la figlia, è diventata la strada. Sabrina ha trovato rifugio sotto un portico della chiesa di San Vito in piazza Santini a Capaccio Scalo. Dorme all’aperto in un giaciglio improvvisato. Tutta la sua vita è racchiusa in una valigia, che porta con se per seguire Ylenia in tutta Italia.