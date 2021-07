Rimasto a metà nel 2015, sta adesso per essere completato il consolidamento del versante a ovest di Licodia Eubea, la cittadina del Catanese che sorge sui Monti Iblei. I lavori, finanziati e appaltati per un importo di 400mila euro dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore siciliano Nello Musumeci, possono partire. A realizzarli sarà il raggruppamento di imprese guidato dalla Brafer segnaletica di Napoli.

Come spesso capita per le opere gestite dalla Struttura commissariale, si tratta di un intervento che coniuga la salvaguardia della pubblica incolumità con il rilancio turistico della zona, ricca di itinerari storico naturalistici e, proprio per questo, bisognosa di poter contare su standard di sicurezza ottimali. E così sarà per il pendio che da via Duca degli Abruzzi e viale Calcide raggiunge la sottostante Sp38II, la strada che si snoda fino alla provincia di Ragusa e che, in quel tratto, è stata raggiunta in passato da diversi frammenti staccatisi dalle pareti rocciose. Su di esse, le maestranze che stanno per entrare in azione collocheranno, per una lunghezza di circa trecento metri, una rete d’acciaio realizzando anche muri di contenimento che serviranno a proteggere ulteriormente la carreggiata della strada provinciale.

E’ inoltre prevista la sistemazione dei canali di raccolta delle acque piovane, in modo da porre fine a tutte quelle infiltrazioni incontrollate che alimentano movimenti franosi e smottamenti. Nella zona si trovano i ruderi del Castello Santapau, una fortezza medievale meta di escursioni. Un motivo di apprensione in più per l’amministrazione cittadina che aveva sollecitato attenzione quel pezzo del proprio territorio particolarmente fragile.