“Ringrazio il presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, e il sindaco di Messina, Federico Basile”. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa nella quale è stato illustrato il suo emendamento al decreto Aiuti che stanzia 20 milioni di euro per il risanamento della Zona Falcata di Messina.

La Siracusano ha aggiunto: “la riqualificazione della Zona Falcata, una delle aree più belle di Messina, necessita che ci sia una sinergia tra i vari attori istituzionali in campo, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Nonostante la crisi del governo Draghi voglio rassicurare i miei concittadini… la norma che stanzia 20 milioni di euro per la Zona Falcata è stata approvata sia dalla Camera che dal Senato, e quindi è legge dello Stato. Avremo 2 milioni per il 2022, 8 milioni per il 2023, e 10 milioni per il 2024, finanziati con il Fondo sviluppo e coesione, risorse dunque proveniente dal Ministero del Sud, e non posso che rinnovare il ringraziamento al ministro Mara Carfagna.

Ha concluso la Siracusano: “grazie a lei in poco tempo sono arrivati 120 milioni per il nostro territorio… prima 100 milioni per le baraccopoli, adesso 20 milioni per la Zona Falcata. Adesso dobbiamo correre con i passaggi amministrativi. Ci sarà una delibera Cipess, probabilmente agli inizi di settembre e verrà nominato il soggetto attuatore, il Piano di caratterizzazione, invece, è già concluso, quindi ci sono tutte le condizioni per agire in tempi brevi. Dobbiamo trasformare la zona più bella di Messina in un attrattore turistico della nostra bellissima città. Adesso occorre partire e mettere a terrà questi 20 milioni. Poi, sono certa che se sapremo usare presto e bene le risorse a disposizione, ci potrà magari essere la possibilità di avere altri finanziamenti, sfruttando proprio la sinergia istituzionale della quale parlavo prima”.