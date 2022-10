Rischia l’annullamento per un vizio formale la sentenza di condanna a 22 anni per omicidio volontario, emessa dalla corte assise di Messina, nei confronti di Luigi De Domenico

IL SOGGETTO 57ENNE ERA STATO ARRESTATO E PROCESSATO PERCHE' AVEVA NASCOSTO PER ANNI LA SUA CONDZIONE DI MALATO DI HIV, CONTINUANDO NONOSTANTE LA PATOLOGIA, AD AVERE RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI E CONTAGIANDO QUATTRO DONNE FRA LE QUALI L'EX COMPAGNA AVVOCATESSA MORTA DI AIDS DAL MOMENTO CHE I MEDICI I QUALI L'EBBERO IN CURA NON RIUSCRONO A SCOPRIRE LA SUA MALATTIA