I primi a finire in manette sono due bengalesi H.M. e L.S., rispettivamente di 43 e 39 anni. I due, con una bottiglia di vetro rotta, dopo essere entrati all’interno di un minimarket invia Flavio Stilicone a San Giovanni, hanno minacciato il gestore, loro connazionale, facendosi consegnare l’incasso. L’intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, San Giovanni e Romanina, ha permesso di bloccarli ed assicurarli alla giustizia. I due dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso. Dovrà rispondere di tentata rapina anche B.S., italiano di 48anni, con precedenti di polizia.

L’uomo, è stato bloccato ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tor Carbone dopo che all’interno di un supermercato in via di Grotta Perfetta, aveva rubato merce pari a 630 euro. Per garantirsi la fuga non aveva esitato a scagliare contro un vigilantes un carrello della spesa che per fortuna è rimasto illeso.

